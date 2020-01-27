Роскачество проверило йогурты на содержание кальция

Роскачество развенчало миф о пользе йогуртов. Утверждение производителей о том, что их кисломолочные продукты богаты кальцием, не соответствует действительности. Специалисты проверили 26 торговых марок и ни в одной не нашли достаточного количества для суточной дозы этого необходимого элемента. А чтобы набрать норму, придется съесть более 1 кг йогурта. Такой приём лучше заменить сырами или молоком, в том числе и сгущенным. В то же время эксперты отмечают: йогурты содержат полноценный белок, много витаминов и минеральных веществ, которые способствуют очищению организма.