Экстремальный сорт: зачем итальянцы устраивают побоища на празднике

Сражение, по одной из версий, символизирует освобождение города из-под власти развратного тирана, правившего здесь в Средние века. Он любил присваивать себе право первой брачной ночи со всеми местными невестами. Однако дочь мельника по имени Муньяя решила воспротивиться этому обычаю, заколола распутника, отрезала ему голову и выбросила ее с балкона. Стражники хотели схватить девушку, но народ ее отвоевал, набросившись на них с камнями и палками