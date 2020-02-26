Экстремальный сорт: зачем итальянцы устраивают побоища на празднике

Апельсиновая битва в итальянском городе Ивреа — одно из самых экстремальных мероприятий мирового карнавального марафона, проходящего накануне Великого поста. На нее собираются наиболее отважные местные жители и жаждущие адреналина туристы. Как проходит побоище — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Сражение, по одной из версий, символизирует освобождение города из-под власти развратного тирана, правившего здесь в Средние века. Он любил присваивать себе право первой брачной ночи со всеми местными невестами. Однако дочь мельника по имени Муньяя решила воспротивиться этому обычаю, заколола распутника, отрезала ему голову и выбросила ее с балкона. Стражники хотели схватить девушку, но народ ее отвоевал, набросившись на них с камнями и палками
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Фото: Getty Images/Diego Puletto
Традиция кидаться апельсинами, по тем временам достаточно дорогими фруктами, которые в Ивреа не растут, появилась только в XIX веке. Тогда во время карнавала девушки, дабы привлечь внимание приглянувшихся им молодых людей, кидали с балконов цветы, конфеты и фрукты, те посылали ответный сигнал. Постепенно метание апельсинов из области межгендерных коммуникаций, объединившись с историческими реалиями, переместилось в разряд официальных праздничных забав
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Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Каждый год для апельсиновой битвы заказывают тысячи тонн фруктов на Сицилии и в Калабрии — в Ивреа они не растут
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Фото: Getty Images/Stefano Guidi
В сражении участвуют несколько пеших групп и несколько повозок с апельсинометателями. В пешую команду может попасть любой желающий, заплативший €100 за 3 дня и купивший форму. Входной билет на повозку стоит гораздо дороже — €300 за 1 день
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Фото: Getty Images/Emanuele Cremaschi
У армии стражников — повозка, специальные защитные шлемы и доспехи, у простолюдинов — ничего, кроме сброшенных с повозок апельсинов. Тем не менее очереди из желающих принять участие в битве выстраиваются и на той и на другой сторонах
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Фото: Getty Images/Stefano Guidi
Всем, кто выходит в этот день на улицу, полагается купить специальный красный колпак наблюдателя, который будет подтверждать принадлежность к народу и гарантирует неприкосновенность. Иначе можно сойти за сторонника знати и почувствовать на себе гнев вооруженной фруктами толпы
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jin Yu
Опытные бойцы советуют на ноги надевать резиновые сапоги или обувь, которую не жалко выбросить, с одеждой совет аналогичный. Даже если не выходить на арену боевых действий, есть риск прислониться к бежавшим с поля боя, которые пробираются через толпу зевак
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Фото: Getty Images/Stefano Guidi
После каждого поединка с ушибами, синяками и прочими травмами различной степени тяжести к медикам обращаются сотни участников праздника. Однако даже это не убивает воинственный дух местных жителей, специальные апельсиновые битвы проводят и для детей
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Marco Alpozzi
На празднике всегда дежурят полицейские, которые следят за порядком, и медики, готовые тут же оказать первую помощь несчастному, получившему апельсином в нос или в глаз
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