Прямой эфир

Эксперт оценил роль Язова в истории Советского Союза

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гавный научный сотрудник института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ, доктор исторических наук Александр Шубин назвал дисциплинированным военным последнего министра обороны СССР Дмитрия Язова, скончавшегося 25 февраля на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Непокореннный: умер Дмитрий Язов
Последний маршал СССР ушел на фронт в 17 лет

«Как министр обороны он был очень дисциплинированный и послушный сотрудник Горбачева. Он участвовал в разработке и осуществлении программы разоружения и сокращения армии», — сказал Шубин.

Историк напомнил, что именно при Язове в 1987 году президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Начало вывода войск из Германии, вывод войск из Восточной Европы. Это всё мероприятия, которые Язов примерно осуществлял, подчиняясь указаниями Горбачева», — подчеркнул эксперт.

Однако наибольший след в истории, который оставил Язов, состоял в том, что он был членом Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), отметил Шубин. В свою очередь, появление ГКЧП способствовало распаду СССР, заключил историк.

Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля 2020 года. Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Язова в связи с его кончиной, отметив, что он был человеком-легендой, пишет «Газета.ру». Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования, отметив, что покойный был «человеком исключительного мужества и силы духа».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Экс-министра обороны СССР заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020