Эксперт оценил роль Язова в истории Советского Союза

Гавный научный сотрудник института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ, доктор исторических наук Александр Шубин назвал дисциплинированным военным последнего министра обороны СССР Дмитрия Язова, скончавшегося 25 февраля на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

«Как министр обороны он был очень дисциплинированный и послушный сотрудник Горбачева. Он участвовал в разработке и осуществлении программы разоружения и сокращения армии», — сказал Шубин.

Историк напомнил, что именно при Язове в 1987 году президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Начало вывода войск из Германии, вывод войск из Восточной Европы. Это всё мероприятия, которые Язов примерно осуществлял, подчиняясь указаниями Горбачева», — подчеркнул эксперт.

Однако наибольший след в истории, который оставил Язов, состоял в том, что он был членом Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), отметил Шубин. В свою очередь, появление ГКЧП способствовало распаду СССР, заключил историк.

Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля 2020 года. Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Язова в связи с его кончиной, отметив, что он был человеком-легендой, пишет «Газета.ру». Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования, отметив, что покойный был «человеком исключительного мужества и силы духа».