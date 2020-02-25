Песков проккоментировал возможность трехстороннего саммита по Сирии

Мировые лидеры обсуждают возможность многостороннего саммита по Сирии, идет согласование графиков президентов цитирует 25 февраля ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Сейчас речь не идет о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате», — сказал Песков, комментируя, может ли 5 марта состояться встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Представитель Кремля уточнил, что речь идет не о саммите с участием ФРГ и Франции, а о встрече лидеров РФ, Турции и Ирана.

Ранее 25 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает встретиться cо своим российским коллегой Владимиром Путиным лицом к лицу 5 марта для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Эрдоган также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам турецкого лидера, в ходе переговоров с Меркель и Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием президента России Владимира Путина.

19 февраля турецкий лидер заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.