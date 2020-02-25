Индия заключила контракт на закупку американских вертолетов

Нью-Дели и Вашингтон заключили контракт на закупки американского вооружения в сфере обороны на сумму более $3 млрд, цитирует ТАСС президента США Дональда Трампа во вторник, 25 февраля.

«Ранее сегодня мы расширили наше сотрудничество в области обороны. Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более $3 млрд, включая вертолеты Apache и MH-60R», — заявил американский лидер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

19 февраля издание The Economic Times сообщило, что Индия одобрила план закупки 24 военных вертолетов американской оборонной фирмы Lockheed Martin для ВМС Индии на сумму $2,6 млрд.

Ранее, 17 февраля, Трамп прибыл в Ахмадабад — один из пяти крупнейших городов в Индии, куда американский лидер прилетел с двухдневным визитом. Накануне глава Штатов выложил в Twitter шуточный видеоролик в стиле болливудского кино, где он предстает в образе главного героя индийского фильма «Бахубали: Рождение легенды», который снял индийский режиссер С.С. Раджамули.