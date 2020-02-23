Трамп опубликовал «болливудское» видео с собой в главной роли

Президент США Дональд Трамп выложил в Twitter шуточный видеоролик в стиле болливудского кино, созданный пользователем под ником @Solmemes1.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

В трейлерном ролике американский лидер демонстрируется в образе главного героя индийского фильма «Бахубали: Рождение легенды», который снял индийский режиссер С.С. Раджамули. На смонтированном видеоряде показан Трамп, побеждающий противника из демократической партии. На кадрах также присутствует его супруга Меланья, дочка Иванка с мужем Джаредом Кушнером, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди с супругой в образах персонажей фильма.

Видео анонсирует официальный визит Трампа в Индию, который пройдет с 24 по 25 февраля.

Ранее в феврале президент США опубликовал ролик, высмеивающий спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Дональд Трамп является активным пользователем Twitter. На своей странице он оперативно реагирует на события в политической и социальной жизни. 22 января Трамп во второй день судебного процесса по импичменту в сенате опубликовал в своем блоге более 140 постов за сутки, тем самым установив личный рекорд с начала президентства.