Трамп прибыл в индийский Ахмадабад

Президент США Дональд Трамп прибыл в Ахмадабад — один из пяти крупнейших городов в Индии, куда американский лидер прилетел с двухдневным визитом. Об этом 24 февраля сообщает Reuters.

Вместе с Трампом в Ахмадабад прибыла его супруга Меланья, а также официальная делегация Штатов.

Как пишет издание Quartz India, президент Штатов будет сопровождать премьер-министра Индии Нарендру Моди на 22-километровом дорожном шоу, которое закончится приветственным мероприятием в честь Трампа.

Днем ранее, в преддверии визита в Индию, американский лидер выложил в Twitter шуточный видеоролик в стиле болливудского кино, где он предстает в образе главного героя индийского фильма «Бахубали: Рождение легенды», который снял индийский режиссер С.С. Раджамули.