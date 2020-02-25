Красноярец выбросил той-терьера из окна пятого этажа

Житель Красноярска вышвырнул из окна пятого этажа укусившую его собаку породы той-терьер. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городское управление полиции.

Падение собаки попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что животное немного полежало в снегу, после чего поднялось и убежало, прихрамывая.

По словам руководителя пресс-службы управления Екатерины Росицкой, собака принадлежит матери мужчины.

«С его (мужчины) слов, он разозлился за то, что она укусила его спящего. Хозяйка отвезла питомца к ветеринару», — рассказала собеседница агентства.

В настоящее время полиция проводит проверку, ждет заключение ветеринаров о состоянии собаки, после чего будет принято процессуальное решение.

В начале февраля сообщалось, что в отношении жителя Москвы возбудили уголовное дело из-за убийства кошки.