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Игорь Николаев опубликовал в соцсетях фото без усов

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Фото: instagram.com/Игорь Николаев (@igor_nikolaev_music)
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Известный композитор Игорь Николаев выложил в Instagram фотографию, где он предстал без своих фирменных усов. На снимке молодой музыкант в военной форме во время службы в армии.

Таким образом, разместив коллаж из фото себя нынешнего и старой черно-белой фотографии времен своей молодости, 60-летний Николаев поздравил своих подписчиков с 23 февраля.

«Найдите десять отличий. Ну, хорошо — одиннадцать! С 23 Февраля! Ура!» — написал музыкант.

Николаев

Друг и коллега Николаева певец Леонид Агутин одним из первых прокомментировал фото: «Вижу пять причин, вернее, отличий — форма, прическа, очки, усы и море хитов!»

Игорь Николаев родился на Сахалине, военную службу проходил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа.

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