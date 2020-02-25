Игорь Николаев опубликовал в соцсетях фото без усов

Известный композитор Игорь Николаев выложил в Instagram фотографию, где он предстал без своих фирменных усов. На снимке молодой музыкант в военной форме во время службы в армии.

Таким образом, разместив коллаж из фото себя нынешнего и старой черно-белой фотографии времен своей молодости, 60-летний Николаев поздравил своих подписчиков с 23 февраля.