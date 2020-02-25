Способное достроить «Северный поток - 2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут и вместо Сингапура идет в порт Коломбо. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

Трубоукладчик должен был прибыть в Сингапур 22 февраля, однако в понедельник изменил маршрут.

По данным портала, при текущей скорости судно прибудет в порт столицы Шри-Ланки примерно в середине марта.

В декабре 2019 года ключевой субподрядчик «Северного потока – 2», швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работы по укладке труб для газопровода по дну Балтийского моря из-за введенных Вашингтоном санкций, которые прописаны в оборонном бюджете США. Документ был принят в декабре, он предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2».

В России решили самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В МИД РФ американские санкции назвали жестом отчаяния при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики для обеспечения прямых поставок газа в Европу. Партнерами «Газпрома» по реализации проекта являются OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie. Большинство стран Евросоюза поддерживают газопровод. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.