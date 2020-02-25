Прямой эфир

Способное достроить «Северный поток - 2» судно изменило маршрут

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут и вместо Сингапура идет в порт Коломбо. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

Трубоукладчик должен был прибыть в Сингапур 22 февраля, однако в понедельник изменил маршрут.

По данным портала, при текущей скорости судно прибудет в порт столицы Шри-Ланки примерно в середине марта.

В декабре 2019 года ключевой субподрядчик «Северного потока – 2», швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работы по укладке труб для газопровода по дну Балтийского моря из-за введенных Вашингтоном санкций, которые прописаны в оборонном бюджете США. Документ был принят в декабре, он предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2».

В России решили самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В МИД РФ американские санкции назвали жестом отчаяния при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики для обеспечения прямых поставок газа в Европу. Партнерами «Газпрома» по реализации проекта являются OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie. Большинство стран Евросоюза поддерживают газопровод. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минэнерго назвали сроки завершения строительства «Северного потока – 2»
«Газпром» посоветовал США «никогда не говорить никогда» о «Северном потоке — 2»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020