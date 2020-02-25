В США еще два человека заразились коронавирусом

В понедельник в США зарегистрированы два новых случая заражения COVID-19, сообщил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По состоянию на 24 февраля вирус был обнаружен у 14 человек, все они приезжие. На территории США отмечено два случая передачи вируса от человека к человеку.

Кроме того, 36 заразившихся американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США и помещены в карантин.

31 декабря 2019 года стало известно о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Власти Китая проинформировали об этом Всемирную организацию здравоохранения. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус, получивший официальное название COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тыс. человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тыс. Количество заболевших за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.