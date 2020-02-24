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В Азербайджане госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

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Фото: Global Look Press/ Liu Kun
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Два человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Азербайджане. Об этом сказано в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, передает 24 февраля ТАСС.

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Граждане Ирана и Азербайджана доставлены ранее в понедельник в инфекционное отделение. Оба пациента прибыли из региона Ирана, где распространения коронавируса не зафиксировано.

«Ни с кем из больных не контактировали, при въезде в страну температура немного превышала норму. Как сообщили в инфекционном отделении, в настоящее время температура обоих пациентов в норме, проблем со здоровьем нет», — говорится в сообщении ведомств. За пациентами продолжают наблюдение медики.

Ранее в понедельник депутат меджлиса Ирана заявил о гибели 50 человек в иранском городе Кум в результате болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. По его словам, власти зафиксировали количество умерших еще 13 февраля, в то время как первое официальное сообщение о смерти от коронавируса в Куме появилось 19 февраля.

Заместитель главы министерства здравоохранения Ирана опроверг заявления депутата. По его словам, число погибших от коронавируса составило 12 человек.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 24 февраля, в Китае от него погибли 2592 человека, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

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