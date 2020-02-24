Водитель намеренно въехал в толпу на карнавале в Германии

Водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен. Об этом сообщило издание Die Welt в понедельник, 24 февраля.

«Мы не ожидаем теракта. Мы предполагаем умышленное преступление», — заявили в местной полиции.

Отмечается, что мужчина является гражданином Германии.

Ранее стало известно, что в результате наезда серебристого универсала Mercedes пострадали не менее 30 человек.

По информации свидетелей, машина обошла заграждения и на полной скорости въехала в праздничную толпу. У некоторых было ощущение, что водитель преследовал преимущественно детей.

В генеральном консульстве России заявили, что в настоящий момент выясняют информацию о присутствии граждан страны среди пострадавших при инциденте.

«Генеральное консульство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Гессена на предмет установления гражданства пострадавших в результате совершенного преступления», — говорится в сообщении консульства в Instagram.

24 февраля в Германии отмечают праздник Rosenmontag («Розовый понедельник»), считающийся кульминацией «карнавального сезона».

Фолькмарзен — город в районе Вальдек-Франкенберг. Население — порядка 7 тыс. человек.

Ранее, в ночь на 20 февраля, неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в немецком Ханау. Погибли девять человек, пятеро из них — граждане Турции. Расследование инцидента ведет генеральная прокуратура ФРГ.