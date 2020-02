Неизвестный открыл стрельбу на вещевом рынке в Техасе

В неизвестный открыл стрельбу в Хьюстоне, штат Техас, в результате которой госпитализировали семь человек. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 февраля, на уличной барахолке.

«Никто тяжело не ранен. Некоторые травмы могли быть результатом рикошета от пули», — написал шериф в Twitter.

