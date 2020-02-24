Прямой эфир

Более 30 человек пострадали при наезде машины на толпу в Германии

0
Фото: REUTERS/Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 30 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в немецком городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). Об этом сообщило издание Bild в понедельник, 24 февраля.

Инцидент произошел во время городского парада. Среди пострадавших есть дети. По информации свидетелей, серебристый универсал Mercedes въехал в толпу около 14:30 по местному времени. Автомобиль проехал порядка 30 м. Правоохранителям удалось задержать водителя.

Региональная полиция в своем Twitter сообщила, что из-за инцидента отменила все карнавальные шествия в Гессене.

Фолькмарзен — город в районе Вальдек-Франкенберг. Население — порядка 7 тыс. человек.

В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в немецком Ханау. Погибли девять человек, пятеро из них — граждане Турции. Расследование инцидента ведет генеральная прокуратура ФРГ.

Правоохранительные органы идентифицировали личность стрелка с помощью камер видеонаблюдения и показаний очевидцев. Им оказался 43-летний житель Германии. При обыске его квартиры были найдены два трупа — его 72-летней матери и самого предполагаемого стрелка.

Также было найдено оружие, из которого велась стрельба. По информации СМИ, нападавший оставил видеозапись с объяснением своих действий, а в его квартире обнаружили письменное признание.

В МВД Германии произошедшее назвали терактом, имевшим расистскую подоплеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобиль совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме
Полиция Германии подтвердила гибель шести человек при стрельбе в Рот-ам-Зе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020