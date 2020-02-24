Более 30 человек пострадали при наезде машины на толпу в Германии

Более 30 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в немецком городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). Об этом сообщило издание Bild в понедельник, 24 февраля.

Инцидент произошел во время городского парада. Среди пострадавших есть дети. По информации свидетелей, серебристый универсал Mercedes въехал в толпу около 14:30 по местному времени. Автомобиль проехал порядка 30 м. Правоохранителям удалось задержать водителя.

Региональная полиция в своем Twitter сообщила, что из-за инцидента отменила все карнавальные шествия в Гессене.

Фолькмарзен — город в районе Вальдек-Франкенберг. Население — порядка 7 тыс. человек.

В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в немецком Ханау. Погибли девять человек, пятеро из них — граждане Турции. Расследование инцидента ведет генеральная прокуратура ФРГ.

Правоохранительные органы идентифицировали личность стрелка с помощью камер видеонаблюдения и показаний очевидцев. Им оказался 43-летний житель Германии. При обыске его квартиры были найдены два трупа — его 72-летней матери и самого предполагаемого стрелка.

Также было найдено оружие, из которого велась стрельба. По информации СМИ, нападавший оставил видеозапись с объяснением своих действий, а в его квартире обнаружили письменное признание.

В МВД Германии произошедшее назвали терактом, имевшим расистскую подоплеку.