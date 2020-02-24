Украина не выплатила обещанные пленным деньги

Украинские власти не выплатили пленным, которые были освобождены в рамках обмена с Донбассом, обещанные деньги. Об этом написал журналист Юрий Бутусов в своем профиле в Facebook в понедельник, 24 февраля.

«До сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. гривен. Два месяца люди живут без копейки денег!» — отметил Бутусов.

По словам журналиста, в результате у экс-пленных нет денег на покупку квартир, поскольку их предыдущее жилье было «отобрано оккупантами».

Ранее, 12 февраля, Украина передала гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список лиц, которых хотят освободить.

Первый за два года обмен пленными состоялся в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, получив 76 человек.

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Минская группа, Трехсторонняя контактная группа, ТКГ) — группа уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России, сформированная летом 2014 года в качестве рабочего органа для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины, в том числе вопросов, связанных с выполнением решений, принятых в так называемом «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина).