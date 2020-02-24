На Украине назвали наркоторговлю единственным способом выплатить ипотеку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук указал на слишком высокие проценты по кредитам в стране и назвал торговлю наркотиками и оружием единственным способом выплатить ипотеку.

Гончарук привел в пример ситуацию, когда молодые супруги переезжают в город и находят работу, но получают слишком мало, чтобы когда-либо позволить себе купить в кредит квартиру.

«Если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий (процент. — Ред.). То есть я не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку. Сегодня это кабала, это невозможно», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24» 23 февраля.

По его словам, сегодня перед правительством стоит задача снизить ставку по ипотечным кредитам почти на треть в 2021 году. Таким образом, власти хотят добиться кредитования максимум под 10%. В таком случае, отметил Гончарук, можно будет «развиваться, вкладывать деньги в реальный сектор».

На сегодняшний день средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей — 15–19% годовых. К началу года ставки по ипотеке составили 18–25% годовых, пишет hromadske.

Ранее, в феврале, во фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскритиковали экономический план властей, указав, что программа состоит только из лозунгов и провальных решений. На деле же из-за недостаточной господдержки предприятий всего за три месяца производство упало на 5–6%, а около 170 тыс. человек лишились рабочих мест.

Во фракции предрекли превращение Украины из бедной страны в нищую, а причиной тому назвали взятый властями курс на евроинтеграцию.

При этом президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что проводящиеся экономические реформы создают предпосылки для большого притока инвестиций в страну.

В конце 2018 года стало известно о семье под Киевом, которая лишилась трехкомнатной квартиры из-за кредита на мобильный телефон, купленный еще в 2006 году.