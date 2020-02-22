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В раде заявили о провале экономической политики правительства Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил журналистам о том, что экономический план, составленный и проводимый нынешним украинским руководством, состоит из лозунгов и провальных решений. Об этом в пятницу, 21 февраля, он заявил представителям СМИ, комментируя отчет правительства.

Он пояснил журналистам, что экономическая политика страны «абсолютно провальная», отдельно отметив ухудшение поддержки предприятий и потерю около 170 тыс. рабочих мест из-за падения производства на 5–6%. Всё это произошло за последние три месяца прошлого года. Он также рассказал о том, что сумма совокупного госдолга достигла почти 2 трлн гривен ($81,7 млрд), задержанных заработных плат выходило на 3 млрд гривен ($122,5 млн), а долги за жилищно-коммунальные услуги превысили 63 млрд гривен ($2,5 млрд).

Бойко обвинил членов правительства в некомпетентности из-за подготовки собственного отчета третьими лицами. По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации будет отставка правительства страны.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что экономические реформы, которые проводятся на Украине, создают предпосылки для большого притока инвестиций в страну.

18 февраля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о превращении Украины из бедной страны в нищую из-за курса европейской интеграции, который проводит правительство страны.

После смены власти на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года новое руководство взяло курс на вступление страны в политические и военные объединения западных стран. В первую очередь Киев желает стать членом ЕС и НАТО. Бывший президент страны Петр Порошенко в 2016 году законодательно закрепил курс евроинтеграции Украины.

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