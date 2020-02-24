Индия и США подпишут договор на поставку военных вертолетов на $3 млрд

США поставят ВМС Индии военные вертолеты на $3 млрд. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время совместного выступления с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в индийском штате Гуджарат.

«Я с радостью хочу объявить, что завтра наши представители подпишут сделки на поставку ВС Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму $3 млрд», — приводит слова Трампа 24 января ТАСС со ссылкой на трансляцию эфира телеканала NDTV.

19 февраля издание The Economic Times сообщило, что Индия одобрила план закупки 24 военных вертолетов американской оборонной фирмы Lockheed Martin для ВМС Индии на сумму $2,6 млрд.

Ранее, в понедельник, Трамп прибыл в Ахмадабад — один из пяти крупнейших городов в Индии, куда американский лидер прилетел с двухдневным визитом. Накануне глава Штатов выложил в Twitter шуточный видеоролик в стиле болливудского кино, где он предстает в образе главного героя индийского фильма «Бахубали: Рождение легенды», который снял индийский режиссер С.С. Раджамули.