Премьер-министр Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.

«Соответствующее прошение было направлено верховному правителю (королю) Малайзии», — цитирует заявление ТАСС. Подробности отставки не раскрываются.

Незадолго до этого Объединенная партия сынов земли Малайзии, которую возглавляет Махатхир, вышла из состава правящий коалиции «Альянс надежды», который был создан в 2017 году и объединяет четыре оппозиционные партии. В том же году было достигнуто соглашение, что, если на парламентских выборах в мае 2018 года будет одержана победа, Махатхир станет премьером лишь на два года, а затем его пост займет Анвар Ибрагим как лидер крупнейшей в этом блоке партии.

Такое решение было принято потому, что 71-летний Анвар находился в тюрьме. Его приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в мужеложестве. По законом мусульманской Малайзии, это считается тяжким преступлением. После победы «Альянса надежды» верховный правитель помиловал Анвара с возможностью занимать государственные посты. При этом Махатхир недавно заявил, что передаст власть только после саммита АТЭС, который пройдет в ноябре 2020 года.

21 ноября 2019 года глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что страна хотела бы видеть президента России Владимира Путина на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2020 году.