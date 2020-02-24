Прямой эфир

Премьер-министр Малайзии подал в отставку

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.

«Соответствующее прошение было направлено верховному правителю (королю) Малайзии», — цитирует заявление ТАСС. Подробности отставки не раскрываются.

Незадолго до этого Объединенная партия сынов земли Малайзии, которую возглавляет Махатхир, вышла из состава правящий коалиции «Альянс надежды», который был создан в 2017 году и объединяет четыре оппозиционные партии. В том же году было достигнуто соглашение, что, если на парламентских выборах в мае 2018 года будет одержана победа, Махатхир станет премьером лишь на два года, а затем его пост займет Анвар Ибрагим как лидер крупнейшей в этом блоке партии.

Такое решение было принято потому, что 71-летний Анвар находился в тюрьме. Его приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в мужеложестве. По законом мусульманской Малайзии, это считается тяжким преступлением. После победы «Альянса надежды» верховный правитель помиловал Анвара с возможностью занимать государственные посты. При этом Махатхир недавно заявил, что передаст власть только после саммита АТЭС, который пройдет в ноябре 2020 года.

21 ноября 2019 года глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что страна хотела бы видеть президента России Владимира Путина на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Малайзия не пустит в страну пассажиров с лайнера Westerdam
В Малайзии зафиксировали три случая заражения коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020