В Бельгии нашли фотоальбом с коллекцией фотографий со знаменитостями

В благотворительном магазине в пригороде города Антверпен обнаружили фотоальбом, в котором хранились снимки одной и той же женщины с разными знаменитостями. Об этом пишет New York Post.

На снимках, вероятно, бывшая хозяйка альбома позирует со звездами, среди которых: Том Круз, Анджелина Джоли и Кейт Уинслет, Уилл Смит, Брюс Уиллис и другие. На каждом кадре очередная популярная личность обнимает женщину, которая скромно улыбается и кажется абсолютно спокойной.

Сами фотографии аккуратно разложены по одной в конвертах фотоальбома, который украшен розовым цветочным принтом.

Примечательно, что сотрудники магазина не знают, как альбом попал к ним. Руководство решило, что хозяин такой вещи не стал бы избавляться от нее добровольно, поэтому разместило объявление в Facebook с целью вернуть находку женщине.

Пользователи соцсети разглядели на одной из фотографий бейдж прессы на груди женщины. Как выяснилось, главную героиню снимков зовут Мария Снейс-Лаглер, она была членом Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA). Женщина скончалась в 2016 году в возрасте 87 лет.

Также удалось найти дочь Снейс-Лаглер. Именно ей и будет отправлен памятный альбом.