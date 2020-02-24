Онищенко предупредил об опасности татуировок для здоровья

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об опасности татуировок для здоровья. Депутат напомнил, что вводимые под кожу вещества могут не только нарушить структуру кожи, но и вызвать сильнейшие осложнения, нередко приводящие к летальному исходу.

«Сама по себе процедура небезопасна с точки зрения заражения, с точки зрения нарушения естественных покровов кожных, под которые загоняются химические вещества. <…> Любое инородное тело, оно может спровоцировать всё, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва» 23 февраля.

Депутат считает моду на татуировки «туземной», ведь раньше рисунки на теле предназначались якобы для отпугивания духов и наносились «от безысходности».

В настоящее время, полагает Онищенко, такой вид самовыражения связан с переизбытком половых гормонов. Он посетовал на выбор молодых людей, в том числе девушек, которые предпочитают наносить на тело «арабески» или «каких-то чудовищ».

«Это более тяжелое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать», — полагает он.

Критиковал татуировки и депутат Госдумы Виталий Милонов. В сентябре 2019 года он обратился к Минздраву с предложением запретить делать тату несовершеннолетним, отметив, что подростки «забивают» свое тело «возмутительными и провокационными» надписями и рисунками.

Тогда идею Милонова поддержал клинический психолог Михаил Хор, подчеркнув, что татуировки представляют опасность для психологического здоровья молодежи.

Как показал июльский опрос ВЦИОМ, более половины россиян относятся к татуировкам нейтрально, а около трети считают их знаком того, что человек сидел в тюрьме. Самыми популярными причинами нанесения тату оказались молодость, глупость и необоснованный порыв. Около трети обладателей рисунков на теле хотят избавиться от них.