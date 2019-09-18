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Психолог поддержал идею Милонова о запрете тату для несовершеннолетних

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Татуировки представляют опасность для психологического здоровья молодежи. Об этом в эфире НСН заявил клинический психолог Михаил Хорс.

По словам специалиста, татуировки делаются навсегда, и это может привести к психической нестабильности, если их делает человек с не окрепшей или не до конца сформировавшейся психикой. Также серьезными для психики могут быть последствия, если несовершеннолетний делает тату на фоне депрессии или подросткового кризиса.

Психолог отметил, что, хотя эти случаи не являются систематическими и не носят массовый характер, в целом он поддерживает идею депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете татуировок для несовершеннолетних.

Ранее 18 сентября сообщалось, что Виталий Милонов предложил запретить подросткам делать себе татуировки из-за негативного влияния их на психику. С предложением парламентарий обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.

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