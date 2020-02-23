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Праздничный парад под окнами ветерана провели в Уфе

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В Уфе состоялся парад, посвященный Дню защитника Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Действо развернулось под окнами квартиры ветерана легендарной 112-й Башкавдивизии, кавалера орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и Александра Невского Мугина Нагаева.

Коллекция его наград пополнилась. Нагаев стал первым, кому в республике вручили орден генерала Шаймуратова. «Для нас, для страны это самый главный праздник. Мы сделаем всё, чтобы помнить ветеранов, отдать им дань уважения», — цитирует ИА «Башинформ» главу Башкирии Радия Хабирова. В торжественном шествии на улице Муксинова участвовали 200 юнармейцев, курсантов и кадетов.

Ранее заместитель командующего Черноморским флотом Игорь Курочкин предложил провести военные парады во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Инициативу планируют реализовать 9 мая. По последним данным, в Севастополе осталось 16 участников обороны и освобождения города. В канун Дня Победы там пройдет больше 300 мероприятий.

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