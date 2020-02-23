Массовая оборона: как прошел первый чемпионат по боевому самбо

Чемпионат Лиги боевого самбо станет традиционным мероприятием. Об этом «Известиям» заявил президент FIAS Василий Шестаков. Первый турнир прошел в субботу в Сочи. Его посетил президент Владимир Путин, который лично наградил участников. Самые яркие бои ночью в записи покажет телеканал РЕН ТВ.

Потеснили хоккей

Традиционно самбо делится на спортивное и боевое. По ним разыгрываются общие чемпионаты мира и соревнования рангом ниже. Но с учетом особой зрелищности второго из этих видов было решено организовать отдельный турнир. Так была создана Лига боевого самбо. В ее правилах организаторы особенно подчеркивают один пункт.

— Мы разработали новые правила соревнований, в которых главный принцип — лежачего не бьют, — пояснил журналистам президент Лиги Аркадий Ротенберг. — Это сделано для того, чтобы была справедливая борьба.

С1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Первый в истории чемпионат Лиги боевого самбо состоялся в субботу, 22 февраля, в Сочи на арене «Ледяной куб». Это один из объектов Олимпийских игр 2014 года.

Турнир вызвал немалый зрительский ажиотаж, даже с учетом того, что Сочи нет повода жаловаться на дефицит развлекательных мероприятий, в том числе спортивных . Однако «Ледяной куб» был заполнен практически до отказа. И это при том, что почти параллельно с боевым самбо на одной из соседних арен проходил хоккейный матч — и не рядовой. В игре с нижегородским «Торпедо» ХК «Сочи» боролся за попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Но ни одно из событий не осталось без внимания.

— Популярность самбо в России и мире растет с каждым годом, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков. — Но мы не намерены останавливаться на достигнутом, поэтому отрадно, что создана Лига боевого самбо, в рамках которой уже прошло такое яркое мероприятие, как турнир в Сочи. Уверен, что это не последнее подобное соревнование. Совместно с организаторами мы сделаем всё, чтобы в дальнейшем оно было еще зрелищнее и привлекало еще большее количество зрителей.

С4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В турнире приняли участие 14 сильнейших представителей юниорской сборной России по боевому самбо. Победителями первого чемпионата Лиги боевого самбо стали Нурулло Махмадов из Казани (категория до 57 кг), Армен Тадевосян из Можайска (62 кг), Дмитрий Сиренко из Энгельса (68 кг), Михаил Коновалов (74 кг), Залим Керимов (82 кг) и Евгений Дубина (100 кг) — все трое из Санкт-Петербурга, а также Темерлан Мякиев (90 кг) из Москвы.

Визитная карточка

Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, сам профессионально занимавшийся самбо. Он лично вручил победные кубки, а также отметил особый характер самого турнира и этого вида спорта в целом.

— Самбо — самооборона без оружия. Это единоборство, которое стало яркой, понятной для сотен тысяч людей, а может быть, и для миллионов людей визитной карточкой нашей национальной физической культуры и спорта, — заявил Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что сегодня самбо перешагнуло наши национальные границы, этот вид спорта культивируется в 84 странах мира на всех континентах. При этом боевой раздел развивался в основном как специальный вид подготовки спецподразделений разведки, контрразведки, Министерства обороны. Но теперь и он начинает приобретать массовый характер.

С3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Я от души хочу поблагодарить всех, кто организовал сегодняшнее мероприятие и, безусловно, спортсменов — ребят одаренных, мужественных, красивых, с мужским настоящим характером, — сказал Владимир Путин.

Учитывая высокий интерес к чемпионату Лиги боевого самбо, телеканал РЕН ТВ внес его в свою программу наряду с другими топовыми событиями мужского праздника — боксерским поединком Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, а также турниром по смешанным единоборствам, на котором состоится бой легендарного россиянина Сергея Харитонова с бразильцем Фернандо Родригесом. Боксеры уже завершили противостояние в Лас-Вегасе — безоговорочную победу одержал Фьюри, а бойцы сойдутся вечером. Сразу после окончания боя Харитонова и Родригеса, в ночь на 24 февраля, РЕН ТВ покажет в записи наиболее яркие схватки субботнего турнира Лиги боевого самбо.

С2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В последние годы Международная федерация самбо активно работает над тем, чтобы сделать свой вид спорта олимпийским. В ноябре 2018-го исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о временном признании самбо. Представителям этого вида спорта было дано три года на то, чтобы добиться его полноценного членства в олимпийской семье. Международная федерация рассчитывает, что в качестве демонстрационного вида спорта самбо будет представлено уже на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Если расчеты FIAS оправдаются, то не исключено полноценное участие самбистов в Играх-2028 в Лос-Анджелесе.