Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Массовая оборона: как прошел первый чемпионат по боевому самбо

Турнир в Сочи вызвал немалый зрительский ажиотаж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Массовая оборона: как прошел первый чемпионат по боевому самбо
2020-02-23 13:16:53">
2020-02-23 13:16:53
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионат Лиги боевого самбо станет традиционным мероприятием. Об этом «Известиям» заявил президент FIAS Василий Шестаков. Первый турнир прошел в субботу в Сочи. Его посетил президент Владимир Путин, который лично наградил участников. Самые яркие бои ночью в записи покажет телеканал РЕН ТВ.

Телеканал РЕН ТВ покажет лучшие бои чемпионата Лиги боевого самбо

Потеснили хоккей

Традиционно самбо делится на спортивное и боевое. По ним разыгрываются общие чемпионаты мира и соревнования рангом ниже. Но с учетом особой зрелищности второго из этих видов было решено организовать отдельный турнир. Так была создана Лига боевого самбо. В ее правилах организаторы особенно подчеркивают один пункт.

— Мы разработали новые правила соревнований, в которых главный принцип — лежачего не бьют, — пояснил журналистам президент Лиги Аркадий Ротенберг. — Это сделано для того, чтобы была справедливая борьба.

С1
Самбо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Японии пройдет чемпионат по боевому самбо на Кубок Путина

Первый в истории чемпионат Лиги боевого самбо состоялся в субботу, 22 февраля, в Сочи на арене «Ледяной куб». Это один из объектов Олимпийских игр 2014 года.

Турнир вызвал немалый зрительский ажиотаж, даже с учетом того, что Сочи нет повода жаловаться на дефицит развлекательных мероприятий, в том числе спортивных. Однако «Ледяной куб» был заполнен практически до отказа. И это при том, что почти параллельно с боевым самбо на одной из соседних арен проходил хоккейный матч — и не рядовой. В игре с нижегородским «Торпедо» ХК «Сочи» боролся за попадание в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Но ни одно из событий не осталось без внимания.

— Популярность самбо в России и мире растет с каждым годом, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков. — Но мы не намерены останавливаться на достигнутом, поэтому отрадно, что создана Лига боевого самбо, в рамках которой уже прошло такое яркое мероприятие, как турнир в Сочи. Уверен, что это не последнее подобное соревнование. Совместно с организаторами мы сделаем всё, чтобы в дальнейшем оно было еще зрелищнее и привлекало еще большее количество зрителей.

С4
Самбо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В турнире приняли участие 14 сильнейших представителей юниорской сборной России по боевому самбо. Победителями первого чемпионата Лиги боевого самбо стали Нурулло Махмадов из Казани (категория до 57 кг), Армен Тадевосян из Можайска (62 кг), Дмитрий Сиренко из Энгельса (68 кг), Михаил Коновалов (74 кг), Залим Керимов (82 кг) и Евгений Дубина (100 кг) — все трое из Санкт-Петербурга, а также Темерлан Мякиев (90 кг) из Москвы.

Проверили Нью-Дели: крупный турнир по самбо впервые прошел в Индии
Международная федерация самбо расширяет географию соревнований

Визитная карточка

Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, сам профессионально занимавшийся самбо. Он лично вручил победные кубки, а также отметил особый характер самого турнира и этого вида спорта в целом.

— Самбо — самооборона без оружия. Это единоборство, которое стало яркой, понятной для сотен тысяч людей, а может быть, и для миллионов людей визитной карточкой нашей национальной физической культуры и спорта, — заявил Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что сегодня самбо перешагнуло наши национальные границы, этот вид спорта культивируется в 84 странах мира на всех континентах. При этом боевой раздел развивался в основном как специальный вид подготовки спецподразделений разведки, контрразведки, Министерства обороны. Но теперь и он начинает приобретать массовый характер.

С3
Владимир Путин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Я от души хочу поблагодарить всех, кто организовал сегодняшнее мероприятие и, безусловно, спортсменов — ребят одаренных, мужественных, красивых, с мужским настоящим характером, — сказал Владимир Путин.

Учитывая высокий интерес к чемпионату Лиги боевого самбо, телеканал РЕН ТВ внес его в свою программу наряду с другими топовыми событиями мужского праздника — боксерским поединком Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, а также турниром по смешанным единоборствам, на котором состоится бой легендарного россиянина Сергея Харитонова с бразильцем Фернандо Родригесом. Боксеры уже завершили противостояние в Лас-Вегасе — безоговорочную победу одержал Фьюри, а бойцы сойдутся вечером. Сразу после окончания боя Харитонова и Родригеса, в ночь на 24 февраля, РЕН ТВ покажет в записи наиболее яркие схватки субботнего турнира Лиги боевого самбо.

С2
Самбо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Василий Шестаков: «Самбо заслуживает признания МОКа»
Президент Международной федерации самбо — об олимпийских перспективах этого вида спорта и прошедшем чемпионате мира в Бухаресте

В последние годы Международная федерация самбо активно работает над тем, чтобы сделать свой вид спорта олимпийским. В ноябре 2018-го исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о временном признании самбо. Представителям этого вида спорта было дано три года на то, чтобы добиться его полноценного членства в олимпийской семье. Международная федерация рассчитывает, что в качестве демонстрационного вида спорта самбо будет представлено уже на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Если расчеты FIAS оправдаются, то не исключено полноценное участие самбистов в Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Самбо, зародившееся в Советском Союзе в конце 1930-х годов, разработано на основе борьбы дзюдо и джиу-джитсу. В 1947 году этот вид спорта стал международным, тогда же он был разделен на спортивное и боевое самбо. Именно самбо дало старт спортивной карьере таких звезд смешанных единоборств, как Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. Причем оба были чемпионами мира по боевому самбо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бросок в Лос-Анджелес: самбо может попасть на Олимпиаду через 10 лет
Представители одного из самых зрелищных видов единоборств добились временного признания МОКа
Самбо устояло: кто на самом деле придумал «борьбу вольного стиля»
Самый универсальный стиль борьбы изобрели русский офицер и «японский шпион»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020