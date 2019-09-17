Проверили Нью-Дели: крупный турнир по самбо впервые прошел в Индии

В столице Индии состоялись чемпионат и молодежное первенство Азии по самбо. Нью-Дели впервые принял у себя соревнования столь высокого статуса. По мнению главы Международной федерации самбо (FIAS) Василия Шестакова, расширение географии проведения крупных турниров идет на пользу развитию вида спорта. Особенно это важно на фоне временного признания самбо Международным олимпийским комитетом (МОК).

На соревнованиях в Нью-Дели собралось более 350 спортсменов из 20 стран Азии. Между ними были разыграны комплекты наград в классическом и боевом самбо. Больше всех преуспели на турнире атлеты из Узбекистана — они завоевали 22 золотые, 11 серебряных и шесть бронзовых медалей и победили в общекомандном зачете (39). На втором месте спортсмены из Казахстана — у них 20 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых наград, в общей сложности — 46. Замкнули тройку лидеров самбисты из Монголии, в активе которых пять золотых, одна серебряная и две бронзовые медали.

Руководство Международной федерации самбо осталось удовлетворено уровнем проведения соревнований в Индии. По мнению главы FIAS, расширение географии турниров положительно скажется на развитии самбо.

— Мы очень рады, что такой крупный международный турнир впервые состоялся в Индии, — признался «Известиям» президент FIAS Василий Шестаков. — Уверен, это позитивно скажется на развитии нашего вида спорта не только в этой стране, но и во всем мире. В плане организации всё прошло на достойном уровне, и мы остались удовлетворены проделанной работой. Что касается спортивной составляющей, то поклонники самбо смогли увидеть большое количество красивых схваток.

В следующем году чемпионат Азии по самбо может принять у себя еще одна экзотическая страна. По словам Василия Шестакова, руководство FIAS рассматривает возможность проведения крупного международного турнира в Индонезии.

— Мы и дальше планируем расширять географию проведения соревнований, — отметил он. — Например, в следующем году чемпионат Азии может пройти в Индонезии (Бали). Мы уже получили заявку от этой федерации, и она будет внимательно изучена и рассмотрена нами в ближайшее время. Там же, к слову, может состояться и первый в Азии чемпионат по пляжному самбо. Это очень важно с точки зрения популяризации и развития нашего вида спорта. С каждым годом число желающих заниматься самбо в разных странах, а также число поклонников этого вида боевых искусств только увеличивается. Большим подспорьем стало и временное признание самбо олимпийским видом спорта. Через несколько лет мы можем рассчитывать на включение самбо в программу Олимпийских игр.

Чемпионат и молодежное первенство Азии по самбо, генеральным спонсором которых традиционно выступает «Роснефть», проходили в Нью-Дели с 12 по 15 сентября. Страной — хозяйкой предыдущего чемпионата Азии выступала Монголия. Следующий крупный международный турнир — молодежное первенство мира среди юношей и девушек, юниоров и юниорок — пройдет с 11 по 13 октября в Узбекистане (Ташкент).