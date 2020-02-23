Майк Тайсон болел за Фьюри во время боя с Уайлдером

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон болел за британского боксера Тайсона Фьюри в бое с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает Boxing on BT Sport в Twitter в воскресенье, 23 февраля.

В качестве подтверждения была опубликована видеозапись, на которой видно, как Тайсон радуется победе Фьюри.

This is amazing 😆@MikeTyson going wild after Tyson Fury's stoppage win against Deontay Wilder 🙌 #WilderFury2 pic.twitter.com/pbxC4jJ2yi — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) February 23, 2020

Поединок 23 февраля транслировал РЕН ТВ, посмотреть эфир можно на сайте телеканала. В 23:00 воскресенья РЕН ТВ также покажет бой Сергея Харитонова против бразильского спортсмена Фернандо Родригеса. Они сразятся за звание чемпиона по версии WTKF и чемпионский пояс РЕН ТВ.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В седьмом раунде Уайлдер оказался прижат своим соперником к углу ринга. Тренер американца принял решение бросить полотенце, после чего судья остановил поединок.

Встреча бойцов стала самым долгожданным событием в боксерском мире. Фьюри и Уайлдер уже встречались на ринге в 2018 году. Тогда судьи не смогли выявить победителя и зафиксировали ничью.

До нынешней встречи Фьюри одержал в своей карьере 29 побед, 20 из них — нокаутом. Уайлдер 42 раза добивался успеха на ринге и 41 раз отправлял своих соперников в нокаут. Он удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года. В середине января Уайлдер заявил, что в случае нокаута завершит боксерскую карьеру.

Ранее 23 февраля российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.