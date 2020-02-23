«Леванте» обыграл «Реал» в матче чемпионата Испании
Валенсийский «Леванте» обыграл мадридский «Реал» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
Встреча состоялась 22 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Единственный гол на 79-й минуте забил полузащитник валенсийцев Хосе Моралес.
По итогам игры «Реал» потерял свое лидерство в турнирной таблице, которое сохранял с 26 января, футбольному клубу «Барселона». Теперь мадридская команда отстает на два очка.
Cuando te conviertes en el matagigantes de @LaLiga #110AñosDeResistencia 🐸☠ pic.twitter.com/Vw2zGENOMJ— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) February 22, 2020
10 февраля футбольный клуб «Сельта» переиграл «Севилью» в матче испанской Ла Лиги, прервав свою серию из восьми поражений.