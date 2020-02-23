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«Леванте» обыграл «Реал» в матче чемпионата Испании

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Фото: Miramon REUTERS/Jon Nazca
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Валенсийский «Леванте» обыграл мадридский «Реал» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

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Встреча состоялась 22 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Единственный гол на 79-й минуте забил полузащитник валенсийцев Хосе Моралес.

По итогам игры «Реал» потерял свое лидерство в турнирной таблице, которое сохранял с 26 января, футбольному клубу «Барселона». Теперь мадридская команда отстает на два очка.

10 февраля футбольный клуб «Сельта» переиграл «Севилью» в матче испанской Ла Лиги, прервав свою серию из восьми поражений.

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