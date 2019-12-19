«Барселона» и «Реал» сыграли в нулевую ничью впервые за 17 лет

«Барселона» в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу дома сыграла вничью с мадридским «Реалом».

Встреча на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счетом 0:0. Последний раз такой результат в матче между командами был зафиксирован в ноябре 2002 года.

Всего «Барселона» и «Реал» провели 242 официальных матча. «Барселона» победила 95 раз, столько же побед у «Реала», еще 52 матча завершились вничью.

В то же время «Реал» не может обыграть «Барселону» на протяжении семи матчей во всех турнирах (три ничьи и четыре поражения) с августа 2017 года.

Команды идут во главе турнирной таблицы, набрав по 36 очков в 17 матчах. Третье место занимает «Севилья», на счету которой 31 балл, передает «Газета.ру».

Игру должны были провести еще 26 октября, но перенесли из-за протестов в Барселоне и других городах Испании.

В октябре протестующие вышли на улицы из-за обвинительных приговоров, которые Верховный суд Испании вынес девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.