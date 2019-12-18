В Барселоне появилось граффити с поцелуем Рамоса и Пике

Граффити с изображением целующихся футболистов Жерара Пике и Серхио Рамоса нарисовали в Барселоне в преддверии матча между главными футбольными командами Испании — «Реал Мадрид» и «Барселоной». Об этом пишет Associated Press.

Граффити появилось на проспекте Пасео-де-Грасия, его автором выступил уличный художник из Италии, который работает под псевдонимом Tvboy. Свою работу он назвал «Испания, целуй и говори».

Таким образом, художник попытался призвать к диалогу правительство Испании и Каталонии, переживающих непростые времена в связи с политическим конфликтом из-за требований автономии со стороны каталонцев, пишет «Газета.ру». Ранее он уже рисовал целующихся футболистов. В прошлый раз это были Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет 18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Отмечается, что игру должны были провести еще 26 октября, но из-за протестов в Барселоне и других городах Испании матч перенесли. В октябре протестующие вышли на улице из-за обвинительных приговоров, которые Верховный суд Испании вынес девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году, напоминает телеканал «360».

В апреле France Football выпустил журнал с целующимися Роналду и Месси на обложке.