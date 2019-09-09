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Серхио Рамос заявил о цели провести 200 матчей за сборную Испании

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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос заявил о намерении провести за национальную команду страны 200 матчей. Об этом 9 сентября пишет Mundo Deportivo.

Соответствующее заявление спортсмен сделал после победы над командой Фарерских островов (4:0) в матче отборочного тура турнира Евро-2020. В настоящее время Рамос сравнялся по числу игр за сборную Испанию с Икером Касильясом, который сыграл за нее 167 матчей.

«Рекорды существуют, чтобы их бить, надеюсь, что в результате я смогу достичь большего, если травмы обойдут стороной. У меня всё хорошо, я с нетерпением жду вызова в национальную команду. Моя цель — достичь 200 игр», — приводит слова Рамоса «Спорт-Экспресс».

Среди игроков европейских стран это второй показатель в истории. Рекордсменом является легендарный голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, сыгравший в 175 матчах за сборную Италии, пишет RT.

33-летний Серхио Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года. Всего за команду он провел 167 матчей, в которых забил 21 гол. В составе национальной команды он стал двукратным чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах, а также чемпионом мира в 2010 году, отмечет REGNUM.

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