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Футболист Касильяс решил завершить карьеру после инфаркта

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Фото: REUTERS/Pedro Nunes/File Photo
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Вратарь португальского ФК «Порту» Икер Касильяс заявил о завершении игровой карьеры по окончании сезона из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет газета ABC.

Игрока госпитализировали 1 мая после инфаркта миокарда, который произошел с ним во время тренировки команды, пишет «Спорт-Экспресс». Спустя шесть дней его выписали. По словам агента футболиста Карлоса Кутропии, у Касильяса не было никаких симптомов, указывающих на проблемы с сердцем, и сам игрок до осмотра врачей даже не понял, что перенес инфакрт.

В связи с этим 37-летний испанец принял решение завершить игровую карьеру. Как пишет сайт kp.ru, руководство португальского клуба предложило игроку остаться в структуре клуба на не футбольной должности.

Ожидается, что официально о своем решении футболист объявит после завершения сезона для «Порту», клубу осталось провести два матча — против «Бенфики» (18 мая) в чемпионате страны и против «Спортинга» в финале Кубка Португалии (25 мая).

В марте 2019 года Касильяс продлил контракт с «Порту» на год, пишет «Газета.ру». В команду он перешел в 2015 году из мадридского «Реала», в составе которого он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырежды завоевывал Суперкубок Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка, выигрывал чемпионат мира. В составе испанской сборной по футболу Касильяс стал чемпионом мира в 2010 году и дважды — чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах, напоминает ТАСС.

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