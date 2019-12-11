Форвард «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил статистический сервис Opta Sports.

Форвард отличился забитым мячом в поединке с итальянским «Интером», в котором «Барселона» во вторник, 10 декабря, одержала выездную победу со счетом 2:1.

На момент игры Фати было 17 лет и 40 дней.

17y 40d - Ansu Fati has become the youngest goalscorer in Champions League history, scoring for Barcelona tonight aged just 17 years and 40 days. Whippersnapper. #UCL #INTBAR pic.twitter.com/z8TRAsr9Z9 — OptaJoe (@OptaJoe) 10 декабря 2019 г.

Гол Фати выбил «Интер» из текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

27 ноября стало известно, что нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси запланировал покинуть команду летом 2021 года.