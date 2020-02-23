Прямой эфир

Летчики истребителей ЮВО перехватили «нарушителя» границы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа в ходе учебно-тренировочных полетов в преддверии Дня защитника Отечества выполнили перехват условного нарушителя границы воздушного пространства Ростовской области. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщает пресс-служба ЮВО.

ГРОМкая премьера: как в РФ прошли самые масштабные военные учения
В Минобороны констатировали выполнение всех задач в ходе тренировки сил и средств стратегического сдерживания

Отмечается, что экипажи истребителей современных Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенья военнослужащие отработали элементы воздушного боя, наступательные и оборонительные действия с выполнением фигур высшего пилотажа.

В составе пар и звеньев экипажи выполнили тактические приемы воздушного боя, а также боевые маневры: «угол», «вилку», «крюк», «винт», «крышу», «узел», «аркан», «краб», «ракушку».

Дальний воздушный бой вели с использованием бортовой аппаратуры передачи данных и межсамолетной навигации, что позволило в закрытом сегменте вести обмен информацией о воздушной и тактической обстановке.

Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до 5 тыс. м. Полеты проходили в сложных метеоусловиях днем и ночью. При отработке специальных упражнений летной подготовки летчики провели в воздухе свыше 150 минут.

К учебно-тренировочным полетам было привлечено более 15 экипажей, которые совершили более 20 самолетовылетов.

В июле 2019 года в ходе учений летчики ЮВО также успешно перехватили «противника» над Ростовской областью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Масштабные учения ракетных войск и артиллерии прошли в ЮВО
Российские самолеты отработали бомбардировки на учениях в Крыму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020