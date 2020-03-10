Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках

Войска прикроют непроницаемой пеленой. Армия протестировала новую автоматизированную систему управления (АСУ). Ее задача скрывать аэродромы, штабы и места сосредоточения частей с помощью дымовых завес, рассказали «Известиям» в Минобороны. В АСУ объединены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также специальные машины для создания пелены. Система распознаёт, как разведка противника следит за войсками: с помощью самолетов, дронов или спутников. После чего она дает команду выставить защиту определенного типа. Эксперты отмечают, что при ведении боевых действий без такой завесы сейчас не обойтись.

Районы под прикрытием

В Бурятии прошли первые учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) по маскировке крупной группировки войск с использованием новой техники. На них был отработан порядок применения средств постановки дымовых и аэрозольных завес. Они позволяют обеспечить эффективное прикрытие войск от наземной, воздушной и космической разведки, а также от всех типов высокоточного и даже лазерного оружия, ранее сообщало военное ведомство. Сейчас этому элементу боевой подготовки в войсках уделяют самое пристальное внимание.

Ход гражданской войны в Сирии показал, что роль маскировки войск с использованием дымовых завес выросла, считает военный эксперт Олег Желтоножко.

— Такое прикрытие позволяет спрятать войска или их передвижение от разведки, а также бороться с высокоточным оружием, — рассказал он «Известиям». — В Сирии израильская авиация многие атаки производит с максимальной дистанции, чтобы избежать ответного огня ПВО. В таком случае применяется высокоточное оружие, которое, как правило, имеет лазерную головку самонаведения. Дым, как оказалось, расфокусирует луч наведения и не дает боеприпасам найти объект атаки. В итоге высокоточные бомбы и ракеты промахиваются или самоликвидируются.

В видеороликах из Сирийской Арабской Республики можно наблюдать, как маскируют танки. Они выходят на позицию для атаки, делают выстрел, после чего отстреливают дымовые шашки и уходят с линии огня. Таким образом бронетехника защищается не только от обычных гранатометов, но и от противотанковых управляемых ракет (ПТУР) с лазерными головками самонаведения, отметил эксперт.

— Вооруженные силы России в этом аспекте имеют преимущество перед большинством армий стран НАТО, — резюмировал Олег Желтоножко. — В наших войсках РХБЗ есть подразделения, которые могут прикрыть дымовыми и аэрозольными завесами целые районы.

В первую очередь так защищают штабы, аэродромы армейской и фронтовой авиации, районы сосредоточения войск, а также склады и базы. Особое внимание уделяют транспортной инфраструктуре: тоннелям, переправам, мостам и важным железнодорожным станциям, с помощью которых снабжают группировки войск.

Бурятские маневры

На маневрах Восточного военного округа в Бурятии отрабатывали защиту целого района. В ходе учений комплексы РЭБ определили, какие разведывательные средства наблюдают за войсками. После этого в дело вступили подразделения РХБЗ — они подобрали тип дымовых шашек, а также аэрозоли, которые надежно прикрыли территорию сосредоточения войск от противника.

В современных конфликтах наиболее эффективными будут комбинированные завесы, так как любая высокотехнологичная армия задействует целый комплекс разведывательных средств, включая спутники-шпионы. От их назойливого внимания способна спасти только грамотно выбранная маскировка. За способы установки дымовых шашек и спецзарядов, а также их подрыв отвечают офицеры подразделений РХБЗ, которые с помощью АСУ получают всю необходимую информацию. Также при выборе типа аэрозольно-дымовой завесы надо учитывать скорость, направление ветра, влажность воздуха и другие важные погодные параметры.

Непосредственно установку заграждения осуществляют с помощью специальных машин и комплекса радиоэлектронного управления внешними устройствами подрыва РПЗ-8ХМ. Прибор позволяет приводить в действие приспособления аэрозольного противодействия на расстоянии до 10 км при любой погоде.

Системы постановки завес в зависимости от ситуации позволяют накрыть конкретный район дымом нужного типа. Визуальную разведку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сорвет обычная дымзавеса. В том случае, если за территорией следят и радары противника, в нее добавляют металлические элементы, которые отражают радиосигнал. В результате неприятель вместо силуэтов вертолетов или танков видит на экранах РЛС «снег».

Кроме того, войска РХБЗ могут использовать специальные химические наполнители, которые не позволят разглядеть солдат и технику с помощью тепловизоров. Наконец, есть аэрозоли, которые вместе с дымом не дают результативно использовать самое современное оружие, включая крылатые ракеты с головками лазерного наведения.

Война в Сирии серьезно повлияла на армейскую тактику. В частности, опыт боевых действий показал, что средствам ПВО нужно уметь в движении уничтожать атакующие самолеты, вертолеты и БПЛА. Такие навыки пригодятся, если на войска неожиданно нападут дроны-камикадзе или последует удар крылатых ракет. Они особенно опасны для техники на марше. В итоге для расчетов зенитных комплексов «Панцирь» и «Тор» сейчас разрабатывают изменения в программу боевой подготовки, где предусмотрены упражнения по уничтожению на ходу крылатых ракет, самолетов и беспилотников. В войсках такой способ в шутку называют «стрельбой с коня».