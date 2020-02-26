Выше градус: войска получат палатки с климат-контролем

В войска поступят комфортные палатки с климат-контролем. Они придут на смену брезентовым укрытиям с бензиновыми генераторами —«дырчиками» и печками-буржуйками, которые топят углем или дровами. Новая система отопления работает на газе или специальном жидком топливе. Она обеспечит комфортный отдых военнослужащих при температуре за окном от плюс до минус 50 градусов. При этом в палатках предусмотрен гигиенический блок с умывальниками и запас воды. Эксперты отмечают, что такое временное жилище пригодится не только в боевых условиях, но и в мирное время — например, при ликвидации последствий ЧС.

Условия обитаемости

Сейчас новые палатки с климат-контролем проходят испытания в войсках. Первые экземпляры уже эксплуатируются в подразделениях арктической 80-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцируется в поселке Алакуртти Мурманской области. В дальнейшем их получат части, размещенные в Сибири, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Палатки нужны войскам не только для устройства полевых лагерей в ходе боевых действий или учений, но и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, отметил военный эксперт Олег Желтоножко.

— В экстремальных климатических условиях важно обеспечить солдатам и офицерам комфортную среду. При сильном морозе или жаре быстро теряется концентрация, притупляется внимание и ухудшается выносливость. Это негативным образом сказывается на способности солдат и офицеров грамотно оценить обстановку и четко выполнять свои обязанности, — рассказал эксперт «Известиям». — В итоге могут последовать ошибки при принятии решений или использовании военной техники. Набор таких «просчетов» может сорвать выполнение боевого задания. Помещения, где можно в комфортных условиях отдохнуть или, например, переждать метель, помогут избежать излишних нагрузок на организм. Это в итоге повысит боеготовность частей.

В армии есть такое понятие, как «обитаемость» — способность обеспечить личному составу комфортные условия службы. Этому показателю всегда уделялось самое пристальное внимание, отметил Олег Желтоножко.

Новые стандарты

Палатки изготавливают из водонепроницаемой дышащей ткани, они снабжены противомоскитными сетками, окнами из специального пластика и ветрозащитными шторками. Их пространство делится на несколько зон. При входе есть тамбур, который особенно пригодится в холодное время года, чтобы удерживать тепло во внутреннем помещении. За ним следует жилой отсек с походными койками. Наконец, в специально выделенном гигиеническом блоке можно умыться. Там же предусмотрен резервуар для запаса воды технического назначения. Новые палатки могут быть изготовлены в камуфляжной, защитной зеленой, белой или другой расцветке.

Поддерживать нужную температуру — около 20 градусов тепла, а также комфортную для человека влажность воздуха помогает система климат-контроля. Она представляет из себя единый блок — в него входит энергоустановка, работающая на газе или жидком топливе, а также нагревающий конвектор и кондиционирующее устройство. Кроме того, система может выступить генератором электроэнергии, который обеспечит работу электроприборов и освещения.

Энергоустановка дает минимальный выхлоп. Поэтому столбов дыма над палаточным лагерем не будет. В отличие от печек-буржуек, которые демаскировали расположение армейских частей.

Сейчас, как правило, температуру в палатках поддерживают с помощью переносных печек — чугунных или из жаропрочной стали. Их конструкцию разработали еще в 1950-х годах. Топливом для них чаще всего служат дрова.

Один из минусов такой печи — большая прожорливость. Кроме того, они пожароопасные — сильно разогревается не только основная конструкция, но и дымовые трубы, поэтому за ними надо постоянно следить. Кроме того, такие печи недолго держат тепло и практически моментально остывают после того, как их прекращают топить.

Реже в армии для обогрева могут применяться тепловые пушки, работающие от генераторов, которые устанавливают на улице.

Суровые правила проживания

Палаточные лагеря — основной вид размещения войск на полигонах во время учений. Место для них выбирает командир подразделения или соединения по согласованию с местными властями. Существует ряд строгих правил, которых необходимо придерживаться. Например, граница лагеря должна быть удалена на 50 и более метров от проезжей части.

Жилой сектор разбивают на прямоугольные кварталы, которые разделены дорогами — их ширина от 5 до 10 м. Перед тем как установить палатки, для них готовят специальные площадки, не позволяющие воде скапливаться под ними. Непосредственно между палатками должны быть проходы не менее 3 м шириной — это необходимо делать в том числе и для обеспечения противопожарной безопасности.

Хозяйственные постройки, а также парки военной техники размещают за третьей жилой линией. Склады боеприпасов и взрывчатых веществ выносят за пределы лагеря.

Дороги на территории полигона оборудуют указателями направлений движения, а также дорожными знаками, обозначающими допустимую скорость движения машин.

В армию регулярно поступают новые образцы техники, которая обеспечивает эффективную работу боевых подразделений и тыла. Недавно Минобороны закупило полевые склады горючего (ПСГ-600) для снабжения техники топливом в боевых условиях. Они состоят из 12 полиуретановых «мешков», в каждый из которых можно закачать до 50 кубометров жидкости. Полевая заправка имеет единый автоматизированный центр управления, на компьютер которого поступает вся информация о расходе топлива. При необходимости их можно скрытно развернуть в прифронтовой зоне.