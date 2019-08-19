Форменное безобразие: правила продажи обмундирования ужесточат

Несанкционированная продажа армейского обмундирования станет наказуемой, а ответственность за незаконное ношение военной формы и знаков различия ужесточат. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) разрабатывает Минобороны. Рассматривается также вариант внесения поправок в Уголовный кодекс — если их примут, использование военной формы при совершении преступлений станет отягчающим обстоятельством. По мнению экспертов, такие меры положительно скажутся на авторитете армии и усложнят жизнь злоумышленникам.

Разрабатываемые в военном ведомстве поправки в КоАП предусматривают штраф для организаций и частных лиц за продажу обмундирования тем людям, которые не имеют права его носить, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Сегодня такого запрета нет. Специализированные магазины требуют предъявить служебное удостоверение только при покупке формы правоохранительных структур. Военное снаряжение и знаки различия может купить любой желающий.

Нынешняя редакция КоАП запрещает незаконное ношение форменной одежды «со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Ст. 17.12 КоАП РФ предусматривает за такое нарушение штраф от одной до полутора тысяч рублей с изъятием формы. Но это не останавливает нарушителей. И никаких санкций для продавцов на сегодняшний день за это не предусмотрено.

Бесконтрольное использование военной формы надо жестко пресекать, как это делают в других странах, в том числе в США, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Сегодня в России совершенно бесконтрольно шьют и продают военную амуницию, — рассказал эксперт. — В последнее время появилось большое количество магазинов, где можно купить любой элемент военной одежды или снаряжения. Также форму продают и частные лица, которые незаконно приобретают ее, к примеру, на военных складах. Этим пользуются ряженые, которые надевают камуфляж и попрошайничают, прикидываясь ветеранами боевых действий Афганистана, Чечни, а сейчас и Сирии. Нередко в военной форме совершают преступления. Это не прибавляет авторитета российским вооруженным силам, и с этим нужно бороться.

Говоря юридическим языком, в ведомстве хотят сделать военную форму исключительно идентифицирующим признаком действующего или уволенного в запас военнослужащего, прокомментировал «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— Чтобы кардинально изменить ситуацию, необходимо организовать централизованную продажу военной формы, — отметил он. — Это технически сложно. Будет проблематично перевести продажу военной формы только в специализированные магазины и запретить реализовать ее другим продавцам. Для этого нужно сделать данный вид деятельности лицензируемым. Сразу возникают вопросы, кто будет выдавать разрешения, не приведет ли это к лоббированию интересов определенных продавцов и т.д.

Теоретически возможно изменить порядок продажи военной формы по примеру МВД, и продавать ее только по удостоверению личности, добавил юрист. Но без жесткого контроля это будет плохо работать и потребует серьезных ресурсов. Еще сложнее прописать в законе положение, которое ужесточит наказание за преступление, совершенное в военной форме, считает Жердев.

— В других странах есть различные ограничения при покупке военной формы, но ключевым моментом является не сам факт приобретения, а факт незаконного ношения, — заявил главный редактор журнала «Сержант» Геннадий Плоткин. — Само по себе приобретение и хранение формы не является нарушением. Гражданину разрешено покупать, коллекционировать или держать в шкафу любое обмундирование. Но строго запрещено его незаконное использование — например, ношение формы с символикой, наградами или другими знаками отличия в общественных местах. За это немедленно последует наказание и в лучшем случае штраф.

Ранее «Известия» сообщали, что в этом году Минобороны вводит новые правила поставок по гособоронзаказу: они затронут контракты стоимостью более 50 млн рублей. Теперь фирмы, желающие принять участие в конкурсе или аукционе на эту или более крупную сумму, должны будут доказать, что у них уже есть опыт успешного исполнения государственных и муниципальных контрактов.