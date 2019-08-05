Пошли на повышение: солдатам увеличили зарплаты

Солдатам и матросам увеличат зарплаты. С 1 сентября этого года для военнослужащих-контрактников денежное довольствие повысят на 50%. Также им увеличится компенсация за съемное жилье и ряд других выплат. Такие меры принимаются, чтобы мотивировать контрактников продолжать военную службу, не ограничиваясь одним или двумя контрактами.

С 1 сентября солдаты, матросы, сержанты, служащие по контракту, получат право на 50-процентную ежемесячную надбавку к основной части должностного оклада. В частности, дополнительные выплаты получат военнослужащие, занимающие такие должности, как стрелок, пулеметчик, снайпер, старший гранатометчик или командир танка.

Их оклад в среднем может увеличиться с 20–40 тыс. до 30–50 тыс. рублей и более.

Повышение в размере 30% от должностного оклада ждет водителей с правами категории «С», «D» и «СЕ». «Чистыми» эти востребованные в армии специалисты получат прибавку около 4 тыс. рублей. Эти выплаты будут положены только контрактникам, которые достигли особых достижений в службе.

Одна из главных льгот — право на обеспечение жильем. Во время службы солдаты и сержанты-контрактники живут в общежитии или служебной квартире. Если жилья в гарнизоне нет, то им должна выплачиваться денежная компенсация за аренду жилых помещений.

В ближайшее время планируется значительный рост этих компенсационных выплат. Раньше солдатам и сержантам платили 3,9 тыс. рублей. Теперь максимальная выплата будет повышена до 12,8 тыс. рублей.

В отпуск бесплатно

Для повышения престижа службы солдат и сержантов также готовятся изменения в Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Нововведения наделят контрактников — солдат и сержантов — правом на бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно. Такие льготы дадут возможность контрактникам, служащим далеко от дома, ездить к родителям и родственникам. Дорогой проезд в первую очередь порадует военнослужащих из дальних гарнизонов. Нередко они служат в районах с тяжелым климатом. Например, на Крайнем Севере.

Цены на билеты на самолет или поезд до южных или центральноевропейских регионов страны кусаются, и на них контрактникам нередко приходится копить. Теперь накопления можно будет потратить на отдых или подарки родным.

Сейчас они имеют право на бесплатный проезд, когда направляются к новому месту службы или меняют место жительства при увольнении.

В настоящее время солдаты-контрактники пользуются значительным социальным пакетом. В том числе бесплатным вещевым, медицинским обеспечением и страхованием. Также есть определенные преференции при поступлении после увольнения в институты и техникумы и на подготовительные отделения гражданских вузов.

Важен вопрос получения пенсии. Все эти льготы будут сохранены. Контрактники, как и сейчас, получат право на пенсионное обеспечение через 20 лет службы в рядах вооруженных сил.

При увольнении они получат единовременное пособие, размер которого определяется сроком службы. До 20 лет — два оклада денежного содержания, более — семь. Наличие государственного ордена или почетного звания Российской Федерации увеличивает пособие на размер одного оклада денежного содержания. Если контрактник выполнял боевые задачи в условиях чрезвычайного положения и в ходе вооруженных конфликтов, то он получает право на дополнительные социальные гарантии и компенсации.

Прослужив 20 лет, а также в случае увольнения с военной службы по льготной статье после 10 и более лет в рядах вооруженных сил контрактники получат право на предоставление квартиры в любом регионе России по выбору. Или на денежную выплату для ее покупки.

Сейчас поступающие на службу контрактники получают возможность приобрести квартиру или жилой дом через накопительно-ипотечную систему (НИС). Это можно сделать после заключения второго контракта, который подписывается через три года службы. Участниками этой программы уже стали 110 тыс. военнослужащих по контракту. А 22 тыс. уже приобрели собственное жилье.

Сегодня военнослужащий, состоящий в НИС, может купить жилье стоимостью от 2 до 5 млн рублей в зависимости от выслуги лет и продолжительности участия в программе. Жилье можно приобрести с использованием собственных средств и ипотечного кредита.

Участник НИС может купить квартиру на вторичном рынке, жилой дом с земельным участком или квартиру по договору участия в долевом строительстве, ипотечный кредит можно оформить в 15 кредитных организациях. Минимальная ставка — 9,2% годовых. Максимальный срок кредита — до окончания срока контракта. Если жилье куплено в другом регионе, то сохраняется право на служебную квартиру. Все эти возможности сохранятся.

Российской армии необходимы специалисты-профессионалы во всем спектре должностей, в том числе и среди младших специалистов. С 2012 года перед военным ведомством поставлена задача по ежегодному увеличению численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

В настоящее время контрактниками полностью укомплектованы должности плавсостава, подразделений специального назначения, батальонные тактические группы, миротворческие силы, весь сержантский состав, а также должности, связанные с эксплуатацией современного вооружения и военной техники.

Сейчас важно, чтобы военные специалисты, отвечающие за сложную технику, не ограничивались одним или двумя контрактами. Новые выплаты и льготы должны способствовать не только повышению профессионального мастерства контрактников, но и мотивации их к карьерному росту.

В настоящее время также прорабатывается вопрос внесения изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе», позволяющих гражданам выбирать — проходить в вооруженных силах военную службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву. Сегодня эта норма, напомним, распространяется только на граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование.