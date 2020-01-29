Большинство украинцев назвали Зеленского двигателем реформ
Большинство украинцев считают главным двигателем реформ президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявила директор фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерива Ирина Бекешкина.
Комментируя итоги исследования, проведенного фондом совместно с социологической службой Центра Разумкова в декабре 2019 года, Бекешкина отметила, что впервые президент Украины вошел в двигатели с большим отрывом.
«Кого граждане считают двигателем реформ и кого — тормозом реформ? Как никогда основным двигателем реформ с большим разрывом считают президента — 60%, ранее президент также входил в двигатели, но наряду с другими», — приводит ее слова «Интерфакс».
Согласно результатам опроса, двигателями реформ респонденты назвали правительство (37%), правящую парламентскую фракцию «Слуга народа» (30%), население (27%), общественные организации, волонтеров (24%). Препятствуют реформам, по их мнению, олигархи (51%), бюрократия и чиновники (43%).
По сравнению с прошлым годом резко возросли надежды на президента (с 24 до 60%) и парламентское большинство (с 10 до 30%), в то время как всё меньше людей стали рассчитывать на страны Запада (с 25 до 12%), МВФ и Всемирный банк (с 24 до 12%).
«Состояние общественного мнения позитивное — сейчас намного больше граждан верят в успех реформ, чем год назад. Тогда совсем не верили в успех реформ 23%, сейчас таких 13%. Большинство граждан, 80%, считают, что Украина способна преодолеть явные трудности», — сказала Бекешкина.
В 2019 году Киев утвердил изменения в конституции, закрепив в ней курс страны на вступление в ЕС и НАТО. Зеленский 22 января предложил Евросоюзу принять в свой состав Украину вместо Великобритании. По его словам, выход одной страны из ЕС, возможно, является «очень удобным моментом» для включения другой.