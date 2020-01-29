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Большинство украинцев назвали Зеленского двигателем реформ

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Фото: официальное интернет-представительство президента Украины/president.gov.ua
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Большинство украинцев считают главным двигателем реформ президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявила директор фонда «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерива Ирина Бекешкина.

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Комментируя итоги исследования, проведенного фондом совместно с социологической службой Центра Разумкова в декабре 2019 года, Бекешкина отметила, что впервые президент Украины вошел в двигатели с большим отрывом.

«Кого граждане считают двигателем реформ и кого — тормозом реформ? Как никогда основным двигателем реформ с большим разрывом считают президента — 60%, ранее президент также входил в двигатели, но наряду с другими», — приводит ее слова «Интерфакс».

Согласно результатам опроса, двигателями реформ респонденты назвали правительство (37%), правящую парламентскую фракцию «Слуга народа» (30%), население (27%), общественные организации, волонтеров (24%). Препятствуют реформам, по их мнению, олигархи (51%), бюрократия и чиновники (43%).

По сравнению с прошлым годом резко возросли надежды на президента (с 24 до 60%) и парламентское большинство (с 10 до 30%), в то время как всё меньше людей стали рассчитывать на страны Запада (с 25 до 12%), МВФ и Всемирный банк (с 24 до 12%).

«Состояние общественного мнения позитивное — сейчас намного больше граждан верят в успех реформ, чем год назад. Тогда совсем не верили в успех реформ 23%, сейчас таких 13%. Большинство граждан, 80%, считают, что Украина способна преодолеть явные трудности», — сказала Бекешкина.

В 2019 году Киев утвердил изменения в конституции, закрепив в ней курс страны на вступление в ЕС и НАТО. Зеленский 22 января предложил Евросоюзу принять в свой состав Украину вместо Великобритании. По его словам, выход одной страны из ЕС, возможно, является «очень удобным моментом» для включения другой.

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