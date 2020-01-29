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Запасом топлива обеспечили котельные 16 поселков в ЕАО

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В Еврейской автономной области решен вопрос с бесперебойным отоплением в жилых домах. В котельных, питающих 16 поселков, создан 40-дневный запас топлива.

С осени 2019 года в регионе действует режим ЧС. Он связан с тем, что в 16 населенных пунктах котельные не были готовы к зиме. На объектах не оказалось достаточного запаса топлива, сообщает ИА MagadanMedia. В поселках проживает более 16 тыс. человек.

Проблема была решена по поручению врио губернатора Ростислава Гольдштейна. Для котельных приобрели 46 тыс. т угла. Во время централизованной закупки удалось снизить цену топлива.

Половина угля уже поступила в автономную область, что позволило создать запас на 40 дней. Нормативным является 45-дневный запас топлива, он будет создан до конца января с приходом оставшейся части угля.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане школы, которые сейчас работают на печном отоплении, будут переведены на котельное отопление.

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