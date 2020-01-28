Массовая замена уличных светильников началась в Биробиджане

В Биробиджане стартовала массовая замена уличных светильников, которые вышли из строя. Специалистам предстоит заменить 150 объектов.

Как рассказал мэр города Александр Головатый, работы начались с 24 января. На сегодняшний день отремонтированы 18 светильников, специалисты должны отработать все имеющиеся заявки в течение 30 дней, сообщает ИА ЕАОMedia.

По словам мэра, на прошлой неделе состоялась встреча с представителями подрядной организации. С 2017 года фирма заменила более 2 тыс. ламп.

В конце ноября сообщалось, что в 2019 году на ремонте дорог в Биробиджане удалось сэкономить 2,5 млн рублей. Эту сумму планировали направить на освещение Парковой и Советской улиц. Столица ЕАО получит в 2019–2024 годах в общей сложности около 1 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».