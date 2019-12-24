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Школы с печным отоплением в Башкортостане подключат к котельным

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В Башкортостане все школы, которые сейчас обеспечены печным отоплением, будут переведены на котельное отопление. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

На текущий момент на печном отоплении работают 18 школ. Обеспечение учреждений котельным отоплением проводится для соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

На капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы школ в 2020 году направят более 946 млн рублей. Кроме того, планируется привлечение средств из федерального бюджета в размере 105,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Пскове завершили первоочередные работы в музыкальной школе. На ремонт направили более 752 млн рублей, которые удалось высвободить за счет экономии на расходах гордумы.

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