Школьный автобус попал в ДТП в Тверской области

В Тверской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этом 29 января сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на данные региональной ГИБДД.

ДТП произошло 29 января на 30-м км трассы Осташков–Волговерховье. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

Всего в салоне автобуса находились 16 школьников и один взрослый. Детей в школу отправили на другом автобусе. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Ранее 29 января два человека погибли, еще 11 получили различные травмы в массовом ДТП под Ростовом-на-Дону.