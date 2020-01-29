Прямой эфир

Минобороны обвинило Госдеп и санкции США в отсутствии мирной жизни в Сирии

0
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Anas Alkharboutli
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причинами главных трудностей восстановления мирной жизни в Сирии являются Государственный департамент и жесточайшие санкции США, заявил 29 января официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявления госсекретаря Майка Помпео о якобы «масштабном наступлении» России и Сирии на мирных жителей Идлиба.

«Стражи религии» под ударом: США уничтожили свыше 40 лидеров боевиков в Идлибе
Что стоит за внезапной атакой американской авиации на террористическую группировку «Хуррас ад-Дин»

«Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно Госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны», — приводятся слова Конашенкова в пресс-релизе Минобороны, поступившем в «Известия».

Он также отметил, что за время противостояния России международному терроризму Госдеп США ни разу не высказался в поддержку этой борьбы.

«Более того, все нравоучения Госдепа по Сирии и «обеспокоенности» якобы страданиями «мирных жителей» выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев», — сказал представитель МО. Он подчеркнул, что в этом случае неудивительна «молчаливая поддержка последних недель Госдепом» наступления из Идлибской зоны деэскалации сил, которые Помпео называет «невинными мирными жителями», с артиллерией и бронетехникой, принадлежащими «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в РФ).

27 января госсекретарь США Майк Помпеo заявил, что Вашингтон готов принять решительные дипломатические и экономические меры против властей Сирии и государств, которые их поддерживают. По его словам, американская сторона c обеспокоенностью следит за ситуацией на северo-западe Сирии, «где объединенные силы России, иранского режима, [ливанского шиитского движения] «Хезболла» и режима [сирийского президента Башарa] Асадa» якобы проводят воздушные бомбардировки и наземные атаки против жителей провинции Идлиб и западной части провинции Алеппo.

Ранее в тот же день руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков заявил, что сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.

Он подчеркнул, что с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют. По словам Боренкова, с 9 января — с момента введения режима прекращения огня — боевики 30 раз атаковали позиции сирийских военных.

Режим прекращения огня в зоне деэскалации на севере Сирии, в Идлибе, вступил в силу 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров назвал причины эскалации напряженности в Идлибе
Минобороны назвало потери сирийских войск при атаке боевиков в Идлибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020