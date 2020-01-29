Прямой эфир

Зоозащитники предложили заменить животное на Дне сурка роботом

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Bao Dandan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активисты группы «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) предложили заменить сурка Фила, который ежегодно «предсказывает» наступление весны на фестивале День сурка в американском городе Панксатони в штате Пенсильвания, на робота. Об этом сообщило агентство Reuters 27 января.

Тише мыши: как символ наступающего года обосновался в нашей жизни
Образ грызунов прочно вошел в народный фольклор и в речевые обороты, без них невозможна современная медицина и, увы, не обходится жизнь в городах

Как отмечают зоозащитники, сурки очень осторожные, пугливые животные, и вид шумной толпы и вспышки фотокамер на ежегодном празднике являются для Фила сильным стрессом в момент, когда он в первый раз выходит из своей норы после зимней спячки.

Однако президент «Клуба сурков» Билл Дили, который вместе с Филом проводит церемонию предсказания начала весны в Пенсильвании, не согласен с утверждениями PETA. «Это очень смешно», — сказал Дили, комментируя инициативу активистов.

По его словам, «Клуб сурков» обращается с Филом «лучше, чем со среднестатистическим ребенком в Пенсильвании». Сурок-метеоролог ежегодно проходит медицинский осмотр, живет в вольере, куда зимой осуществляется подача теплого воздуха, а в жару летом работает система кондиционирования.

Дили также считает, что ему вряд ли удастся наладить диалог с роботом. «Я не могу говорить с роботом, а робот не знает языка сурков», — цитирует агентство его слова.

Президент «Клуба сурков» отметил, что ежегодно тысячи людей съезжаются в Панксатони и еще больше смотрят телетрансляции только ради того, чтобы увидеть самого знаменитого в мире сурка, который «предсказывает» продолжительность зимы с 1887 года. Если животное сменит робот, праздник Дня сурка потеряет актуальность.

День сурка традиционно отмечается в США, Канаде и Австралии 2 февраля. В этот день необходимо наблюдать за вылезающим из норы сурком. Если день будет пасмурный, животное не увидит свою тень и покинет жилище, то зима скоро закончится. Если же день будет солнечный, сурок испугается тени и спрячется — зима продлится еще шесть недель.

В 2019 году Фил предсказал раннюю весну. Тогда представитель «Клуба сурка» сообщил, что на традиционные мероприятия по случаю праздника приехали около 25 тыс. туристов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Яндекс» назвал музыкальные предпочтения россиян в День сурка
Сурки в Московском зоопарке проспали День сурка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020