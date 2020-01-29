Зоозащитники предложили заменить животное на Дне сурка роботом

Активисты группы «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) предложили заменить сурка Фила, который ежегодно «предсказывает» наступление весны на фестивале День сурка в американском городе Панксатони в штате Пенсильвания, на робота. Об этом сообщило агентство Reuters 27 января.

Как отмечают зоозащитники, сурки очень осторожные, пугливые животные, и вид шумной толпы и вспышки фотокамер на ежегодном празднике являются для Фила сильным стрессом в момент, когда он в первый раз выходит из своей норы после зимней спячки.

Однако президент «Клуба сурков» Билл Дили, который вместе с Филом проводит церемонию предсказания начала весны в Пенсильвании, не согласен с утверждениями PETA. «Это очень смешно», — сказал Дили, комментируя инициативу активистов.

По его словам, «Клуб сурков» обращается с Филом «лучше, чем со среднестатистическим ребенком в Пенсильвании». Сурок-метеоролог ежегодно проходит медицинский осмотр, живет в вольере, куда зимой осуществляется подача теплого воздуха, а в жару летом работает система кондиционирования.

Дили также считает, что ему вряд ли удастся наладить диалог с роботом. «Я не могу говорить с роботом, а робот не знает языка сурков», — цитирует агентство его слова.

Президент «Клуба сурков» отметил, что ежегодно тысячи людей съезжаются в Панксатони и еще больше смотрят телетрансляции только ради того, чтобы увидеть самого знаменитого в мире сурка, который «предсказывает» продолжительность зимы с 1887 года. Если животное сменит робот, праздник Дня сурка потеряет актуальность.

День сурка традиционно отмечается в США, Канаде и Австралии 2 февраля. В этот день необходимо наблюдать за вылезающим из норы сурком. Если день будет пасмурный, животное не увидит свою тень и покинет жилище, то зима скоро закончится. Если же день будет солнечный, сурок испугается тени и спрячется — зима продлится еще шесть недель.

В 2019 году Фил предсказал раннюю весну. Тогда представитель «Клуба сурка» сообщил, что на традиционные мероприятия по случаю праздника приехали около 25 тыс. туристов.