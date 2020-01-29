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Каникулы не будут отменять в Биробиджане из-за карантина по ОРВИ

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В школах и детских садах Биробиджана наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, в связи с чем на карантин уже закрыто одно учреждение и 30 отдельных классов. Несмотря на ограничительные мероприятия, решение об отмене каникул в городе не принято.

На карантин закрыта школа №5. Также занятия временно прекращены в отдельных классах школ №7, 11, 14 и 16. Причиной для ограничительных мероприятий является заболеваемость 20% учащихся.

В учебных заведениях ежедневно проверяют посещаемость. Если ученика нет на занятиях, классный руководитель выясняет причину отсутствия. Также домой отправляют учащихся, у которых выявлены признаки заболевания, сообщает ИА EAOMedia.

На время действия карантина ученикам дают задания на дом.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке карантин введен в 13 школах, от занятий освобождены 37 классов.

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