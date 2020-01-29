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В Приморье на карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыли 80 классов

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Приморском крае 80 классов в 28 школах закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом 29 января сообщается на сайте краевого правительства.

Как отметили в региональном правительстве, образовательные учреждения закрыты из-за высокой сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Отдельно во Владивостоке учеба приостановлена в 37 классах, расположенных в 13 школах, пишет RT.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на специалистов регионального минздрава, карантин никак не связан с коронавирусом. Отмечается, что подобные вспышки ОРВИ характерны для января. Их связывают с тем, что школьники возвращаются с зимних каникул.

«Многие проводят праздничное время преимущественно дома, мало бывают на улице, кто-то уезжает семьей в жаркие страны. Как следствие, требуется время для акклиматизации. В этот период ребенок легко может подхватить простудное заболевание», — приводит сайт kp.ru сообщение представителей минздрава Приморья.

Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ на еженедельном контроле специалистов. Врачи призывают при первых симптомах простудных заболеваний не откладывать лечение и обратиться к врачу.

Ранее 29 января сообщалось, что в Алтайском крае ввели карантин из-за вспышки заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

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