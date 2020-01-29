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В школах Владивостока вводят карантин из-за ОРВИ

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В 13 школах Владивостока ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. Учебный процесс приостановлен в 37 классах.

Всего в Приморье на карантин закрыты 80 классов в 28 школах. В министерстве здравоохранения региона уточнили, что вспышка заболеваемости характерна для января каждого года. Ситуация в школах связана с выходом детей с зимних каникул, сообщает ИА PrimaMedia.

Врачи напоминают, что при первых симптомах болезни необходимо оставаться дома, чтобы не заражать окружающих. Также медики рекомендуют своевременно заниматься лечением.

Ранее специалисты рассказали, что при низких зимних температурах и сухом воздухе передача вирусов затрудняется. Теплая зима способствует развитию эпидемий.

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