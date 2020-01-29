Министр связи опроверг обсуждение идеи о доступе к данным граждан для силовиков

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев опроверг информацию об обсуждении идеи расширения полномочий представителей правоохранительных органов при доступе к личным данным граждан — по его словам, силовики получат онлайн-доступ к тем данным, которые они и так получают в бумажном виде.

«Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создает серьезную нагрузку для всех участников. (…) В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к СМЭВ без расширения полномочий этих органов», — рассказал Шадаев РБК 29 января.

В презентации, имеющейся в распоряжении агентства, сказано, что цифровая экономика обеспечит государству «онлайн-доступ к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов» в рамках оперативно-разыскной деятельности — предполагается, что все эти данные уполномоченные сотрудники смогут получить к 2024 году.

Шадаев объяснил, что он представил не программу министерства, а рекомендации, которые необходимо проработать перед оформлением в финальный доклад.

Об инициативе Шадаева днем ранее писали «Ведомости» — сообщалось, что эту идею он выдвинул на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какая-либо позиция по этому вопросу у Кремля отсутствует.