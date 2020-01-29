Песков заявил об отсутствии позиции по доступу к данным граждан для оперативников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может прокомментировать предложение нового министра связи Максута Шадаева о предоставлении уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступа к личным данным граждан в онлайн-режиме.

«Никакой позиции нет. Более того, это новая инициатива, могу лишь порекомендовать обращаться в министерство за комментариями», — сообщил Песков 29 января.

Об инициативе Шадаева днем ранее писали «Ведомости» — сообщалось, что эту идею он выдвинул на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Доступ к личным данным россиян глава Минкомсвязи предложил обеспечить к 2024 году.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ ​«Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности», согласно которому к 2025 году у россиян может появиться генетический паспорт.