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Песков заявил об отсутствии позиции по доступу к данным граждан для оперативников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может прокомментировать предложение нового министра связи Максута Шадаева о предоставлении уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступа к личным данным граждан в онлайн-режиме.

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«Никакой позиции нет. Более того, это новая инициатива, могу лишь порекомендовать обращаться в министерство за комментариями», — сообщил Песков 29 января.

Об инициативе Шадаева днем ранее писали «Ведомости» — сообщалось, что эту идею он выдвинул на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Доступ к личным данным россиян глава Минкомсвязи предложил обеспечить к 2024 году.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ ​«Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности», согласно которому к 2025 году у россиян может появиться генетический паспорт.

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